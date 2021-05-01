BB Erzurumspor Fenerbahçe maç hazırlıklarını sürdürdü
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BB Erzurumspor Fenerbahçe maç hazırlıklarını sürdürdü

BB Erzurumspor Fenerbahçe maç hazırlıklarını sürdürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

BB Erzurumspor pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maç hazırlıklarını sürdürdü.

BB Erzurumspor pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maç hazırlıklarını sürdürdü.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor pazartesi saat 20.30'da deplasmanda karşı karşıya geleceği Fenerbahçe maçının hazırlıklarını, kulüp tesislerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural gözetiminde olan futbolcular antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra 5'e 2 pas oyunu yapan futbolcular taktik ağırlıklı çalıştı. Son olarak çift kale maç oynayan mavi beyazlı ekip antrenmana son verdi.

BB Erzurumspor yarın akşam yapacağı son antrenman sonrası havayolu ile İstanbul'a giderek kampa girecek. - ERZURUM

BB Erzurumspor Fenerbahçe maç hazırlıklarını sürdürdü
BB Erzurumspor Fenerbahçe maç hazırlıklarını sürdürdü
BB Erzurumspor Fenerbahçe maç hazırlıklarını sürdürdü
BB Erzurumspor Fenerbahçe maç hazırlıklarını sürdürdü
BB Erzurumspor Fenerbahçe maç hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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