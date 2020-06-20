BB Erzurumspor, Eskişehirspor'u 1- 0 mağlup etti
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BB Erzurumspor, Eskişehirspor'u 1- 0 mağlup etti

TFF 1. Lig'in 29. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor evinde ağırladığı Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti.

BB Erzurumspor, Eskişehirspor'u 1- 0 mağlup etti
20.06.2020 22:17 | Son Güncelleme: 20.06.2020 22:21

TFF 1. Lig'in 29. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor evinde ağırladığı Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan Dakikalar

10. dakikada sağ kanattan Obertan'ın ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Pote sert vurdu meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

22. dakikada İbrahim Akdağ'ın köşe vuruşundan ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Pote kafayla topu filelere gönderdi. Maçın hakemi Pote'nin faul yaptığını belirterek golü iptal etti.

24. dakikada Hasan'ın ortasında Scuk'un kafayla topu aşırdı Pote'nin arka direkte kafa vuruşunda top direkten döndü. Defans topu uzaklaştırdı.

25. dakikada Scuk'un pasıyla topla buluşan Pote kaleci ile karşı karşıya kaldı, Pote'nin sert şutunda top kaleci Melih'ten döndü.

37. dakikada İbrahim'in pasıyla topla buluşan Pote'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı çıktı.

51. dakikada sağ taraftan Sissoko'nun ortasında ceza sahası içinde Pote'nin sert şutu kalecide kaldı.

75. dakikada Obertan'ın pasında topla buluşan Hamroun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Melih gole izin vermedi.

90+3. dakikada kullanılan köşe atışında arka direkte Hasan kafayla topu içeri çevirdi. Uygun pozisyondaki Batuhan kafayla topu filelere gönderdi. 1-0

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Yiğit Arslan xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Sezgin Çınar xx

BB Erzurumspor: Sehic xx, Murat xx, Osman xx, Hasan xx, Mücahit xx, Scuk xx (Batuhan dk. 77 xxx), Obertan xxx, İbrahim xx, Sissoko xxx (Cenk Ahmet dk. 77 xx), Hasan Ayaroğlu xx (Oltan dk. 64 xx), Pote xxx (Hamroun dk. 64 xx)

Yedekler: Kayacan, Merthan, Emrah

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Eskişehirspor: Melih xx, Mevlüt xx, Sezgin xx, Furkan xx, Erdal xx, Hasan Ulaş Uyğur xx (Berkay dk. 82 ?), Mehmet xxx, Furgan xx, Bedirhan xxx (Bilal dk. 89 ?), Mete Kaan Demir xx, İbrahim Halil Öner xx (Onur dk. 62 xx)

Yedekler: Ebrar, Muhammet Akbulut, Doğukan, Tolga, Buğra

Teknik Direktör: Mustafa Özer

Gol: Batuhan (dk. 90+3) (BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Batuhan Artarslan, Murat Uçar, İbrahim (BB Erzurumspor), Hasan Ulaş, Sezgin, Furkan (Eskişehirspor)

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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