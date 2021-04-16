BB Erzurumspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı
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BB Erzurumspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı

BB Erzurumspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan BB Erzurumspor, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

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Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan BB Erzurumspor, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenmana düz koşu ve ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra kondisyon ve teknik ağırlıklı çalışan futbolcular, son olarak çift kale maç yaparak idmana son verdi.

Antrenmandan sonra havaalanına hareket eden BB Erzurumspor, hava yoluyla Denizli'ye giderek kampa girdi.

(Çağrı Korkmaz/İHA)

BB Erzurumspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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