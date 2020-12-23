BB Erzurumspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? BB Erzurumspor - Denizlispor maçı hangi kanalda?

23 Aralık'ta oynanacak olan, BB Erzurumspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? BB Erzurumspor - Denizlispor maçı hangi kanalda? Canlı İzle!

23 Aralık'ta oynanacak olan, BB Erzurumspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? BB Erzurumspor - Denizlispor maçı hangi kanalda? Canlı İzle! İşte detaylar

BB Erzurumspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

BB Erzurumspor ve Denizlispor 23.12.2020 Çarşamba günü Spor Toto Süper Lig karşılaşmasına çıkıyor. Maçı Bein Sports 2 canlı yayınlıyor.

BB Erzurumspor Denizlispor Hangi Tarihte?

BB Erzurumspor Denizlispor Futbol karşılaşması tarihi 23.12.2020

BB Erzurumspor Denizlispor Hangi Kanalda?

BB Erzurumspor - Denizlispor maçını Bein Sports 2 canlı olarak yayınlayacak

BB Erzurumspor Denizlispor Maçı Hangi Gün?

BB Erzurumspor - Denizlispor maçı Çarşamba günü oynanacak

BB Erzurumspor Denizlispor Saat Kaçta?

BB Erzurumspor - Denizlispor Maçın başlama saati 16:00

Erzurumspor 10 Maçtır Kazanamıyor

Erzurumspor'da işler yolunda gitmiyor. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş deplasmanına konuk olan Hüseyin Çimşir'in öğrencileri, sahadan 4-0'lık mağlubiyet ile ayrıldı. İkinci yarıda arka arkaya goller yiyen Erzurumspor'da galiibyet hasreti 10 maça çıktı. Süper Lig'de tam 10 maçtır galibiyet almıyorlar. Üstelik Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı 4 maçtan puan alamayan Erzurumspor'un bu maçlard skor dahi üretemediğini belirtelim.

Denizlispor'dan 3 Puan

Denizlispor, geçtiğimiz haftayı galibiyet ile kapatan takımlardan biriydi. İç sahada konuk ettikleri Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek sezonun 2. Galibiyetini aldılar. Yalçın Koşukavak yönetiminde çıktığı ilk maçından 3 puan ile ayrılan Horozlar, 9 puan ile 20. Sırada yer alıyor. Bugün Erzurumspor deplasmanında önemli bir maça çıkacaklar. Maç öncesinde Denizlispor'da Radoslaw Murawski kart cezalısı.

Cezalı ve Sakat Oyuncu Var mı?

Denizlispor'da Radoslaw Murawski kart cezalısı.

Erzurumspor'un ilk 11'i

Erzurumspor'un muhtemel kadrosu: Farnolle, Uğur Uçar, Tekeu, Arturo Mina, Mücahit Albayrak, Mitchel Donald, Boumal, Emrah Başsan, Gabriel Obertan, Novikovas, Ricardo Gomes

Denizlispor'un ilk 11'i

Denizlispor'un muhtemel kadrosu: Pantilimon, Miguel Lopes, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Bergdich, Bakalorz, Varela, Sagal, Recep Niyaz, Hadi Sacko, Mesanovic