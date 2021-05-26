BB Erzurumspor'dan 'küme düşme kaldırılsın' açıklaması
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BB Erzurumspor'dan 'küme düşme kaldırılsın' açıklaması

BB Erzurumspor'dan 'küme düşme kaldırılsın' açıklaması
Demirören Haber Ajansı / Salih Tekin - Haberler | Spor

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'na küme düşmenin kaldırılması için başvuruda bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, girişimlerini sürdürdüğünü belirtti.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'na küme düşmenin kaldırılması için başvuruda bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, girişimlerini sürdürdüğünü belirtti.

Süper Lig'den TFF 1'inci Lig'e düşen BB Erzurumspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Büyükşehir Belediye Erzurumspor'umuz TFF 1'inci Lig'de 2019-2020 sezonunun başında bütçe çalışmalarını yaparken, borçlanma ve harcama kalemlerini bir sonraki yıl 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de yer alacak şekilde yapmış, planlamamızı ve transfer çalışmalarımızı Süper Lig gelirlerini de baz alarak bu doğrultuda gerçekleştirmiştik.Fakat Süper Lig'e yükseldiğimiz sezon TFF tarafından ligden düşmenin kaldırılması ve 21 takımlı lig ihdas edilmesi kararı sonrası kulübümüzün gelirlerinin ciddi oranda azalması sebebiyle oldukça zor bir sezon geçirdik. 1 puanla ligden düşmemizin birçok sebebi olduğu gibi bu kararın da ekonomik olarak kulübümüze etkisi olmuştur.Her yıl ülkemiz ve birçok ülke liginde üç takımın düşürüldüğü futbol liglerinde bu sezon 4 takımın düşmesi kararı yine kulübümüzün olumsuz etkilendiği bir diğer husustur.

Bu sezon da yine bu sebeplerden ötürü küme düşmenin kaldırılması için; Süper Lig'de tek bir maç bile izlemeden bu heyecandan mahrum kalan büyük Erzurumspor taraftarımız adına 17 Mayıs Pazartesi günü Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurumuzu yapmıştık ve bu konuda girişimlerimizi sürdürüyoruz. Takdir TFF Yönetim Kurulu üyelerimizindir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Tekin

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