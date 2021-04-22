BB Erzurumspor'dan açıklama Açıklaması
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BB Erzurumspor'dan açıklama Açıklaması

BB Erzurumspor'dan açıklama Açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

BB Erzurumspor, son oynanan maçlarda hakem hatalarının Erzurumspor aleyhine devam ettiğini ve bu konuda tedirgin olduklarını sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla açıkladı.

BB Erzurumspor, son oynanan maçlarda hakem hatalarının Erzurumspor aleyhine devam ettiğini ve bu konuda tedirgin olduklarını sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla açıkladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında yapılan hakem hataları sonrası bir açıklama yayınlamıştı. Daha sonra Beşiktaş ve Yeni Malatya maçlarında da BB Erzurumspor aleyhine verilen hakem kararları sonrası mavi-beyazlı kulüp tedirgin olduklarına dair bir mesaj daha yayınladı. Dadaşlar yayınladıkları açıklamada, hakemlerin yaptığı hataların Erzurumspor zemininin kötü olduğu ortaya atılarak unutturulmaya çalışıldığını belirtti.

Yapılan hakem hatalarının BB Erzurumspor aleyhine devam ettiğini kaydeden mavi-beyazlı kulüp, "2020-2021 sezonunun başından beri bazı maçlarda yaşadığımız hatalara en son Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarındaki hatalar da eklenince kulüp resmi sitesinden geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlamıştık. Ancak bu açıklamaya rağmen maalesef aleyhimize hakem hataları devam etti. Beşiktaş maçındaki el pozisyonu sonrası oluşturulan zemin algısıyla bu maçta da yaşanan pozisyon da unutturulmaya çalışıldı. Dün oynadığımız Malatyaspor maçında; Ricardo Gomes'le 39. dakikada bulduğumuz nizami golün iptali, 90+2. dakikada ceza sahası çizgisinin üzerinde düşürülen Elbasan Rashani ve hakem Ali Palabıyık'ın penaltı kararına rağmen VAR kararıyla iptal edilmesini anlamakta zorlanıyoruz. Erzurumspor camiası hakem hatalarıyla ligden düştüğü iki yıl önceki sezonu hala unutmadı. Aynı şeyleri yaşama endişemizi kamuoyuyla paylaşıyor, tüm futbol camiasını bu konuda maçlarımızı hassasiyetle takip etmelerini rica ediyoruz. Ligin sonuna doğru tansiyonun yükseldiği, kalan haftalarda gitgide zorlaşan maçlarda benzer hataların yaşanmaması adına gerek TFF gerekse MHK nezdinde gerekenlerin yapılacağına inanmak istiyoruz" açıklamalarında bulundu.

Öte yandan dadaşlar iki sene öncede hakem hatalarıyla ligden düştüklerini hatırlatarak aynı şeyleri yaşayacaklarından endişe duyduklarını da ifade etti. - ERZURUM

BB Erzurumspor'dan açıklama Açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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