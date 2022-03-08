BB Erzurumspor'da Yücel İldiz dönemi sona erdi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Teknik Direktör Yücel İldiz ile yollar ayrıldı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da üst üste puan kayıplarının yaşanmasının ardından Teknik Direktör Yücel İldiz ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. BB Erzurumspor'un başında 6 lig maçına çıkan İldiz bu maçların sadece 1'inde galibiyet sevinci yaşarken, geriye kalan 5 maçtan 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrıldı.

Sezona Erkan Sözeri yönetiminde başlayan BB Erzurumspor Yücel İldiz'in ardından bu sezon takımın başına 3. hocasını getirmeye hazırlanıyor. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Spor