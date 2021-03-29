BB Erzurumspor'da Yılmaz Vural dönemi
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BB Erzurumspor'da Yılmaz Vural dönemi

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BB Erzurumspor'da Yılmaz Vural dönemi

BB Erzurumspor, İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile anlaşmaya vardı.

Erzurum'un başına geçen Yılmaz Vural, 'Deli Yılmaz oley' tezahüratı ile sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu!
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Erzurumspor'un yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural oldu
Erzurumspor'un yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural oldu

BB Erzurumspor, İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile anlaşmaya vardı. Vural, mavi-beyazlıların, bu sezon ki 5. teknik direktörü oldu.

BB Erzurumspor'a bu sezon 4. teknik direktör olarak göreve gelen İsmail Kartal, takımın başında sadece 5 gün kaldıktan sonra henüz maça çıkmadan görevinden istifa etti.

Kartal'dan boşalan teknik direktörlük görevi için 68 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı Yılmaz Vural ile anlaşıldı.

(Sefa Tetik/İHA)

BB Erzurumspor'da Yılmaz Vural dönemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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