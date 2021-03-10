BB Erzurumspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
10.03.2021 17:20 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:28
BB Erzurumspor, Süper Lig'in 30. haftasında evinde oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
BB Erzurumspor, Süper Lig'in 30. haftasında evinde oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde, kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda yenileme çalışması yapan mavi-beyazlılar Trabzonspor karşısında mutlak puan hedefliyor. Taktik çalışmasının ardından mavi-beyazlılar minyatür kale maç ile antrenmanı sonlandırdı.
14 Mart Pazar günü Trabzonspor ile karşılaşacak olan BB Erzurumspor'da Costa ve Omolo kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı