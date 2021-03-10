BB Erzurumspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

BB Erzurumspor, Süper Lig'in 30. haftasında evinde oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde, kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda yenileme çalışması yapan mavi-beyazlılar Trabzonspor karşısında mutlak puan hedefliyor. Taktik çalışmasının ardından mavi-beyazlılar minyatür kale maç ile antrenmanı sonlandırdı.

14 Mart Pazar günü Trabzonspor ile karşılaşacak olan BB Erzurumspor'da Costa ve Omolo kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı