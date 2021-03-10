BB Erzurumspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
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BB Erzurumspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

10.03.2021 17:20 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:28
BB Erzurumspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

BB Erzurumspor, Süper Lig'in 30. haftasında evinde oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

BB Erzurumspor, Süper Lig'in 30. haftasında evinde oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde, kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda yenileme çalışması yapan mavi-beyazlılar Trabzonspor karşısında mutlak puan hedefliyor. Taktik çalışmasının ardından mavi-beyazlılar minyatür kale maç ile antrenmanı sonlandırdı.

14 Mart Pazar günü Trabzonspor ile karşılaşacak olan BB Erzurumspor'da Costa ve Omolo kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak. - ERZURUM

BB Erzurumspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
BB Erzurumspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
BB Erzurumspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
BB Erzurumspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
BB Erzurumspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
BB Erzurumspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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