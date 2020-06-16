BB Erzurumspor'da tek hedef galibiyet
TFF 1. Lig ekiplerinden B.B.Erzurumspor, Cumartesi akşamı Kazım Karabekir Stadyumu'nda 20.00'de konuk edeceği Eskişehirspor maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdü.
16.06.2020 11:29 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:33
TFF 1. Lig ekiplerinden B.B.Erzurumspor, Cumartesi akşamı Kazım Karabekir Stadyumu'nda 20.00'de konuk edeceği Eskişehirspor maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdü.
Eskişehirspor maçı ile Covid-19 süreci sebebiyle ara verilen lige galibiyetle başlamayı hedefleyen Mavi-Beyazlılar, Teknik Direktör Mehmet Özdilek, yönetiminde güne düz koşu yaparak başladı. Daha sonra minyatür çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı. - ERZURUM
Kaynak: İHA