BB Erzurumspor'da sular durulmuyor
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BB Erzurumspor'da sular durulmuyor

BB Erzurumspor'da sular durulmuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

BB Erzurumspor'un Onursal Başkanı ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen takım küme düştükten sonra 'elini çek' diye yapılan eleştiriler sonrası artık Erzurumspor'a destek vermeyeceğini hevesli olan kişilerin görevi üstlenebileceğini söyledi.

BB Erzurumspor'un Onursal Başkanı ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen takım küme düştükten sonra 'elini çek' diye yapılan eleştiriler sonrası artık Erzurumspor'a destek vermeyeceğini hevesli olan kişilerin görevi üstlenebileceğini söyledi. Ayrıca Sekmen, Erzurumspor'un isminde artık Büyükşehir Belediye unvanının da olmayacağını açıkladı.

Süper Lig'i 40 puanla 18.sırada tamamlayarak küme düşen BB Erzurumspor'da sular durulmuyor. Takımın en büyük destekçisi olarak bilinen Onursal Başkan ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen takım küme düştüğü günden berri sosyal medya hesaplarından 'takımdan elini çek' diye sertçe eleştiriliyordu.

"Artık yeter, hevesli olanlar istediği görevi üstlenebilir"

Eleştirilere karşı İHA'ya açıklamalarda bulunan Sekmen, artık Erzurumspor'a destek vermeyeceklerini ve isteyen kişilerin istediği görevi üstlenebileceğini ifade ederek, "7 yıldır Erzurumspor'a büyük destekler verdik fakat bu sezon yaşananlar şunu gösteriyor ki, biz sanki destek vermeye mecburuz. Birileri eleştirmeye başladı ben de artık yeter dedim. Geçen yıl biz üst yapıyla değil altyapıyla uğraşacağız demiştik. Şimdi altyapıyı da serbest bırakıyorum. Benim şu anda takımda yetkim yok, ilgi duyan arkadaşlar gelsinler üstlensinler. Güzel imkanlar sunsunlar bakalım kim neler yapacak. Bu kulübe yapmış olduğumuz manevi ve fiziki desteklerin ne kadar olduğunu göreceğiz. İnsanlar elindeki nimetin değerini bilmezler. Ne kadar hizmet sunduğumuzun farkında değiller. Yıllarca bu takım amatörde oynamış veya 3. Lig'de mücadele etmiş. 20 yıl hasret çekmişler biz peş peşe o ligden Süper Lig'e taşıdık bu takımı. 1. Lig bile başarı bu takım bir zamanlar mahalle takımlarıyla maç yapıyordu. Hevesli arkadaşlar gelip üstlensinler neler yapacaklar hep birlikte görelim" dedi.

"Erzurumspor'dan Büyükşehir Belediyesi ibaresini çıkartacağız"

Ayrıca Sekmen, artık Erzurumspor'un isminde Büyükşehir Belediyesi unvanınında olmayacağını kaydederek, "Erzurumspor'dan Büyükşehir Belediyesi ibaresini çıkartacağız. Artık bu unvanın olmamasının daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Kongre kararını da şu anki yöneticilerin değerlendirmelerinin daha doğru olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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BB Erzurumspor'da sular durulmuyor - Haberler Spor
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