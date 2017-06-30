Bb. Erzurumspor'da Osman Özköylü Dönemi
- BB. Erzurumspor'da Osman Özköylü dönemiERZURUM - PTT 1. Lig'in yeni ekiplerinden BB. Erzurumspor, Teknik Direktör Osman Özköylü ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
- BB. Erzurumspor'da Osman Özköylü dönemi
ERZURUM - PTT 1. Lig'in yeni ekiplerinden BB. Erzurumspor, Teknik Direktör Osman Özköylü ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
Kemal Kılıç'la yolları ayıran BB Erzurumspor, başarılı teknik adam Osman Özköylü ile anlaştı. BB. Erzurumspor Tesislerinde düzenlenen imza töreninde resmi sözleşme imzalandı. BB Erzurumspor Kulüp Başkanı Dilaver Yılmaz, sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.
Özköylü'de PTT 1. Lig'de BB. Erzurumspor'un başarısı için çaba sarf edeceklerini kaydetti.