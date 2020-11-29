BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı
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BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı

29.11.2020 23:17 | Son Güncelleme: 29.11.2020 23:21
BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı

Süper Lig takımlarından BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı.

Süper Lig takımlarından BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı.

Bugün sahasında Antalyaspor karşısında alınan 2-2'lik beraberliğin ardından mavi-beyazlı takımda Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yolları ayrılma kararı alındı.

Özdilek yönetimindeki BB Erzurumspor, bu sezon ligde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 9 puan topladı. BB Erzurumspor'un 5. haftada deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı ileri bir tarihe ertelenmişti.

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(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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