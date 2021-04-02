BB Erzurumspor'da Konyaspor karşısında hedef mutlak 3 puan
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BB Erzurumspor'da Konyaspor karşısında hedef mutlak 3 puan

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
BB Erzurumspor'da Konyaspor karşısında hedef mutlak 3 puan

Süper Lig takımlarından BB Erzurumspor Konyaspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti.

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Süper Lig takımlarından BB Erzurumspor Konyaspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti.

Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde Kazım Karabekir Stadyumunda taktik ağırlıklı çalışan mavi-beyazlılar, pazar günü Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Ligin alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren BB Erzurumspor, Konyaspor karşısında mutlak üç puan hedefliyor.

Mavi-beyazlılar yarın ter idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girecek.

-İHA-

BB Erzurumspor'da Konyaspor karşısında hedef mutlak 3 puan
BB Erzurumspor'da Konyaspor karşısında hedef mutlak 3 puan
BB Erzurumspor'da Konyaspor karşısında hedef mutlak 3 puan
BB Erzurumspor'da Konyaspor karşısında hedef mutlak 3 puan
BB Erzurumspor'da Konyaspor karşısında hedef mutlak 3 puan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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