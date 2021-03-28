BB Erzurumspor'da İsmail Kartal ile yollar ayrıldı
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BB Erzurumspor'da İsmail Kartal ile yollar ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
BB Erzurumspor'da İsmail Kartal ile yollar ayrıldı

BB Erzurumspor'da 5 gün önce göreve getirilen Teknik Direktör İsmail Kartal görevinden istifa etti.

BB Erzurumspor'da İsmail Kartal ile yollar ayrıldı
BB Erzurumspor'da İsmail Kartal ile yollar ayrıldı
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BB Erzurumspor'da 5 gün önce göreve getirilen Teknik Direktör İsmail Kartal görevinden istifa etti.

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da şok bir ayrılık yaşandı. 5 gün önce takımın başına getirilen Teknik Direktör İsmail Kartal görevinden istifa etti. Mavi-beyazlı ekiple milli maçlar nedeniyle verilen arada Antalya kampında takımın başında olan deneyimli teknik adam, Erzurum'a döndükten sonra kararını açıkladı ve yönetime iletti.

BB Erzurumspor'un bu sezon ki 4. teknik direktörü olan Kartal, takımla maça çıkmadan istifa etti.

(Sefa Tetik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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