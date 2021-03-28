BB Erzurumspor'da İsmail Kartal ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırıp, takımı İsmail Kartal'a emanet eden mavi beyazlılar da tecrübeli teknik adamla da yollar ayrıldı.