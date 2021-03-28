BB Erzurumspor'da İsmail Kartal ile yollar ayrıldı
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BB Erzurumspor'da İsmail Kartal ile yollar ayrıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
BB Erzurumspor'da İsmail Kartal ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırıp, takımı İsmail Kartal'a emanet eden mavi beyazlılar da tecrübeli teknik adamla da yollar ayrıldı.

BB Erzurumspor'da İsmail Kartal ile yollar ayrıldı
BB Erzurumspor'da İsmail Kartal ile yollar ayrıldı
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Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırıp, takımı İsmail Kartal'a emanet eden mavi beyazlılar da tecrübeli teknik adamla da yollar ayrıldı. 

Sözleşme imzalayarak, takımın Antalya kampına katılan ve 5 gün boyunca takımı çalıştıran teknik direktör İsmail Kartal, bugün yönetime istifasını sundu. Takımdan önce Erzurum'a gelerek kulüp tesislerinde başkan Ömer Düzgün ile görüşen Kartal, "Enerjim, motivasyonum yok" gerekçesiyle görevinden ayrılmak istediğini bildirdi. 

İsmail Kartal'dan gelen 'şok talep' karşısında şaşıran ve nedenlerini sorgulayan başkan Düzgün, tecrübeli teknik adamdan tatmin edici bir cevap alamasa da, Kartal'ı kararından geri döndüremedi. Mavi beyazlı yönetim kurulu da ayrılığı doğruladı. 

 


- Erzurum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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