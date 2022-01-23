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BB Erzurumspor'da Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı

BB Erzurumspor'da Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Teknik Direktör Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Teknik Direktör Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da 2-1 kaybedilen Bandırmaspor maçı sonrası Teknik Direktör Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı.

Sezon başında takımın başına getirilen Sözeri, mavi-beyazlı ekiple 21 lig maçına çıkmış ve 11 galibiyet, 5 beraberlik, 5 de mağlubiyet almıştı. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Erzurumspor Kulübü, Bandırmaspor, Spor Toto, Spor, Haber

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