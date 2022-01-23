BB Erzurumspor'da Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Teknik Direktör Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Teknik Direktör Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da 2-1 kaybedilen Bandırmaspor maçı sonrası Teknik Direktör Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı.
Sezon başında takımın başına getirilen Sözeri, mavi-beyazlı ekiple 21 lig maçına çıkmış ve 11 galibiyet, 5 beraberlik, 5 de mağlubiyet almıştı. - ERZURUM
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