BB Erzurumspor'da Erkan Sözeri dönemi yeniden başlıyor
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BB Erzurumspor'da Erkan Sözeri dönemi yeniden başlıyor

BB Erzurumspor'da Erkan Sözeri dönemi yeniden başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

BB Erzurumspor'da ikinci Erkan Sözeri dönemi başlıyor.

BB Erzurumspor'da ikinci Erkan Sözeri dönemi başlıyor. Anlaşmaya varılan Teknik Direktör Sözeri için gün içerisinde resmi açıklama yapılacak.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon küme düşen ve bu yıl TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan BB Erzurumspor'un hocası belli oluyor. Geçtiğimiz hafta yapılan başkanlık seçiminin ardından yeniden başkanlığa seçilen Ömer Düzgün ve yönetim kurulu gelecek sezon için iddialı bir kadro kurarak tekrar Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda daha önce BB Erzurumspor'un başında görev alan Erkan Sözeri görüşme yapmak üzere dün Erzurum'a geldi.

Yapılan görüşmede taraflar el sıkışırken resmi açıklamanın gün içerisinde BB Erzurumspor'un resmi sitesinden yapması bekleniyor. - ERZURUM

BB Erzurumspor'da Erkan Sözeri dönemi yeniden başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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