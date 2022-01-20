BB Erzurumspor'da Bandırmaspor maçı hazırlıkları sürüyor - Haberler Spor
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BB Erzurumspor'da Bandırmaspor maçı hazırlıkları sürüyor

BB Erzurumspor'da Bandırmaspor maçı hazırlıkları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Pazar günü deplasmanda Royal Hastanesi Bandırnaspor ile karşılaşacak olan BB Erzurumspor, olumsuz hava koşullarına rağmen hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Pazar günü deplasmanda Royal Hastanesi Bandırnaspor ile karşılaşacak olan BB Erzurumspor, olumsuz hava koşullarına rağmen hazırlıklarına devam etti.

Kazım Karabekir Stadyumunda Teknik Direktör Erkan Sözeri gözetimindeki ısınma ve taktik ağırlıklı çalışan mavi-beyazlılar antrenmanı tempolu taktik ağırlıklı pas pres oyunuyla devam etti. Mavi beyazlılar antrenmanın son bölümünde ise dar alanda çift kale maç yaparak tamamladı.

Antrenmanda bir süre önce sakatlanan Eren Tozlu, çalışmalarını düz koşu yaptıktan sonra takımdan ayrı çalışarak sürdürdü.

BB Erzurumspor, Cumartesi günü Bandırma'ya geçerek kampa girecek. - ERZURUM

BB Erzurumspor'da Bandırmaspor maçı hazırlıkları sürüyor

BB Erzurumspor'da Bandırmaspor maçı hazırlıkları sürüyor

BB Erzurumspor'da Bandırmaspor maçı hazırlıkları sürüyor

BB Erzurumspor'da Bandırmaspor maçı hazırlıkları sürüyor

BB Erzurumspor'da Bandırmaspor maçı hazırlıkları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Erzurumspor Kulübü, Kazım Karabekir, Spor Toto, Pazar, Spor, Haber

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