BB Erzurumspor, Çimşir'le ligde yine gol atamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

BB Erzurumspor, Çimşir'le ligde yine gol atamadı

20.12.2020 21:17 | Son Güncelleme: 20.12.2020 21:21
BB Erzurumspor, Çimşir'le ligde yine gol atamadı

Süper Lig'in 10. haftasında Hüseyin Çimşir'i takımın başına getiren BB Erzurumspor, genç hocayla çıktığı 4 lig maçını da kaybederken, bu maçlarda gol atamadı.

Süper Lig'in 10. haftasında Hüseyin Çimşir'i takımın başına getiren BB Erzurumspor, genç hocayla çıktığı 4 lig maçını da kaybederken, bu maçlarda gol atamadı.

Süper Lig'in ilk 9 haftasında 9 puan toplayan ve alınan sonuçların ardından Teknik Direktör Mehmet Özdilek'le yolları ayırıp, takımın başına Hüseyin Çimşir'i geçiren BB Erzurumspor'da kötü gidişat devam etti. Çimşir'in göreve geldiği ilk maçta Konyaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan mavi-beyazlılar, bir sonraki haftada yine deplasmanda boy gösterdi ve Hatayspor karşısında 3-0 kaybetti. Geçtiğimiz hafta iç sahada Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen BB Erzurumspor, Beşiktaş deplasmanında da 4-0 gibi farklı bir yenilgi aldı. Hüseyin Çimşir'in takımın başına geçmesinin ardından çıktığı 4 lig maçında puan alamayan BB Erzurumspor, bu mücadelelerde kalesinde 10 gol görürken, gol sevinci yaşayamadı. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Esenler Erokspor'u ağırlayan BB Erzurumspor, bu maçı ise 5-1 kazanmıştı.

(Bozhan Memiş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Koca Fahrettin Altun Meral Danış Beştaş
Magazin Şevket Çoruh Demet Akalın Serdar Ortaç Birkan Sokullu
Spor Vitor Hugo Ryan Babel Erol Bulut Ersun Yanal İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Çocuk İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BB Erzurumspor, Çimşir'le ligde yine gol atamadı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 21:21:24. #1.14#
title