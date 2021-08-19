BB Erzurumspor-Bursaspor maçının saati değişti
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BB Erzurumspor-Bursaspor maçının saati değişti

BB Erzurumspor-Bursaspor maçının saati değişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

BB Erzurumspor-Bursaspor maçı 20.30'dan 19.15'e alındı.

BB Erzurumspor-Bursaspor maçı 20.30'dan 19.15'e alındı.

TFF 1. Lig'in ikinci haftasında BB Erzurumspor ile Bursaspor arasında oynanacak maç saatinde değişikliğe gidildi. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Ligin 2. haftasında 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 20.30'da oynanacağı açıklanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasının saati Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 19.15 olarak değiştirilmiştir." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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