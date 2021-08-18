BB Erzurumspor Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
BB Erzurumspor ligin 2. haftasında oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.
BB Erzurumspor ligin 2. haftasında oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.
TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor ligin 2. haftasında 23 Ağustos Pazartesi Bursaspor'u Kazım Karabekir Stadyumunda ağırlayacak. Bu maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde sürdüren dadaşlar taktik ağırlıklı çalıştı. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı