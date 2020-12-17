BB Erzurumspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
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BB Erzurumspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

17.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:16
BB Erzurumspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

BB Erzurumspor, Süper Lig'in 13. haftasında pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

BB Erzurumspor, Süper Lig'in 13. haftasında pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

BB Erzurumspor, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla, deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş hazırlıklarına başladı. Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, tek pas ve kondisyon çalışması yaptı. Daha sonra taktiksel ağırlıklı çalışan futbolcular çift kale maç yaparak antrenmana son verdi. Öte yandan dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Esenler Erokspor'u 5-1 mağlup etmeyi başaran futbolcular, Beşiktaş deplasmanına moral seviyesi yüksek olarak gidecek.

Dadaşlar, cumartesi günü hava yoluyla İstanbul'a giderek kampa girecek.

(Çağrı Korkmaz/İHA)

BB Erzurumspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
BB Erzurumspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
BB Erzurumspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
BB Erzurumspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
BB Erzurumspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
BB Erzurumspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
BB Erzurumspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
BB Erzurumspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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