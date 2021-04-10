BB Erzurumspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 34. haftasında yarın Beşiktaş'ı ağılayacak olan BB Erzurumspor, son antrenmanını yaparak kampa girdi.
Süper Lig'in 34. haftasında yarın Beşiktaş'ı ağılayacak olan BB Erzurumspor, son antrenmanını yaparak kampa girdi.
Erzurum temsilcisi, Teknik Direktör Yılmaz Vural nezaretinde yapılan ter antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi.
Mavi-beyazlılar ligde kalma yolunda mutlak puan kazanmak isterken, lider Beşiktaş ise şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemiyor. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı