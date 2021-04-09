BB Erzurumspor Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor
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BB Erzurumspor Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
BB Erzurumspor Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor

BB Erzurumspor hafta sonunda sahasında ağırlayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.

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BB Erzurumspor hafta sonunda sahasında ağırlayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Süper Ligin 34.hafta maçında BB Erzurumspor 11 Nisan Pazar günü Kazım Karabekir Stadyumunda lider Beşiktaş'ı konuk edecek.

Mavi beyazılar Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanda teknik ve taktik ağırlık çalışma yaptı. Ligde kalma mücadelesi veren BB Erzurumspor Beşiktaş karşısında mutlak puan hedefliyor.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Gençlerbirliği karışında maçın son dakikalarında bulduğu gol ile bir puan almayı başaran mavi beyazlılar lider Beşiktaş karşısında alacağı puan veya puanlarla ligde kalma şansını sürdürmek istiyor. - ERZURUM

BB Erzurumspor Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor
BB Erzurumspor Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor
BB Erzurumspor Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor
BB Erzurumspor Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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