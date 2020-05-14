BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'in Kovid-19 testi açıklaması
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması sonrasında BB Erzurumspor Kulubünün Başkanı Hüseyin Üneş açıklamalarda bulundu.
14.05.2020 00:27 | Son Güncelleme: 14.05.2020 00:32
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması sonrasında BB Erzurumspor Kulubünün Başkanı Hüseyin Üneş açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA