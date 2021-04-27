BB Erzurumspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
BB Erzurumspor perşembe günü sahasında ağırlayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı.
BB Erzurumspor perşembe günü sahasında ağırlayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı.
Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor 37. hafta maçında Gaziantep FK karşısında aldığı 3-2'lik galibiyet sonrası gözünü Başakşehir maçına çevirdi. Dadaşlar, Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde bu maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı