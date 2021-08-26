BB Erzurumspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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BB Erzurumspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BB Erzurumspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 1. Lig'in 3. haftasında pazar günü Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynayacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 1. Lig'in 3. haftasında pazar günü Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynayacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

BB Erzurumspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde çalışmalarını sürdüren Erzurum ekibi koordinasyon antrenmanı için iki gruba ayrılarak çalıştı. Ardından mavi-beyazlı ekip dar alanda 5-2 top kapma ve taktiksel ağırlıklı minyatür çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

BB Erzurumspor, pazar günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek. - ERZURUM

BB Erzurumspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
BB Erzurumspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
BB Erzurumspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
BB Erzurumspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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BB Erzurumspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
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