BB Erzurumspor Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Süper Lig'in yeni ekibi BB Erzurumspor daha önce prensipte anlaşmaya vardığı Armando Sadiku ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in yeni ekibi BB Erzurumspor daha önce prensipte anlaşmaya vardığı Armando Sadiku ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Hücum hattını Armando Sadiku transferi ile güçlendiren BB Erzurumspor, tecrübeli forvet oyuncusu ile 2 yıllık anlaşma yapıldığını duyurdu. BB Erzurumspor başkanı Hüseyin Üneş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig'de boy gösterecek Erzurumspor'umuzun kadrosuna dahil ettiğimiz forvet Armando Sadiku ile 2 yıllık resmi sözleşmemizi imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ERZURUM Kaynak: İHA