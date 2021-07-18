BB Erzurumspor Antalyaspor maçının hakemleri stada gelmedi
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BB Erzurumspor Antalyaspor maçının hakemleri stada gelmedi

BB Erzurumspor Antalyaspor maçının hakemleri stada gelmedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

BB Erzurumspor-Antalyaspor ile saat 16.00'da yapacağı hazırlık maçına hakemler gelmedi.

BB Erzurumspor-Antalyaspor ile saat 16.00'da yapacağı hazırlık maçına hakemler gelmedi.

Erzurum'da kamp yapan BB Erzurumspor ve Antalyaspor Kazım Karabekir Stadyumunda hazırlık maçı için bir araya geldi. Saat 16.00'da başlayacak olan maç henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı hakemlerin maça gelmemesinden dolayı başlamadı. Isınma hareketlerini sürdüren her iki takım futbolcuları alınacak kararı bekliyor. - ERZURUM

BB Erzurumspor Antalyaspor maçının hakemleri stada gelmedi
BB Erzurumspor Antalyaspor maçının hakemleri stada gelmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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