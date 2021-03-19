BB Erzurumspor, Antalyaspor maçına hazır
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BB Erzurumspor, Antalyaspor maçına hazır

19.03.2021 15:42 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:52
BB Erzurumspor, Antalyaspor maçına hazır

BB Erzurumspor Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

BB Erzurumspor Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

BB Erzurumspor, Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde 21 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenman ısınma hareketleri başladı. Ardından düz koşu, kondisyon, taktiksel ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi. Takım idman sonrası, hava yoluyla Antalya'ya geçerek Cumartesi günü yapacağı ter antrenmanın ardından kampa girecek. - ERZURUM

BB Erzurumspor, Antalyaspor maçına hazır
BB Erzurumspor, Antalyaspor maçına hazır
BB Erzurumspor, Antalyaspor maçına hazır
BB Erzurumspor, Antalyaspor maçına hazır
BB Erzurumspor, Antalyaspor maçına hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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