BB Erzurumspor Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
20.03.2021 14:10 | Son Güncelleme: 20.03.2021 14:15
BB Erzurumspor 21 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı FT Antalyaspor maçının hazırlıklarını Antalyaspor Altyapı Tesislerinde ter antrenmanı yaparak tamamladı.
BB Erzurumspor 21 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı FT Antalyaspor maçının hazırlıklarını Antalyaspor Altyapı Tesislerinde ter antrenmanı yaparak tamamladı.
Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalışan mavi beyazlılar yarın ki karşılaşmada 3 puan almayı hedefliyor.
Ligde kalma yolunda galibiyet hesapları yapan mavi beyazlılarda sakatlığı geçen golcü Gomes ile orta sahanın tecrübeli ismi Obertan'ın da maç kadrosunda yer alması bekleniyor. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı