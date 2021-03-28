BB Erzurumspor, Antalya kampını tamamladı
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BB Erzurumspor, Antalya kampını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
BB Erzurumspor, Antalya kampını tamamladı

BB Erzurumspor, milli maçlar nedeniyle verilen arada Antalya Belek'te yaptığı kampı tamamladı.

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BB Erzurumspor, milli maçlar nedeniyle verilen arada Antalya Belek'te yaptığı kampı tamamladı. Dadaşlar, çalışmalarını Erzurum'da sürdürecek.

BB Erzurumspor, Antalya Belek'te sürdürdüğü kampı bugün kondisyon, çift kale, taktiksel ağırlıklı çalışma ile tamamladı. Teknik Direktör İsmail Kartal nezaretinde yoğun programda idmanlar yapan mavi-beyazlılar, kalan son 10 haftada seri yakalayarak ligde kalabilecek puanları toplamayı hedefliyor.

Mavi-beyazlı ekip bir gün aranın ardından salı günü Erzurum'a topbaşı yapacak.

(Sefa Tetik/İHA)

BB Erzurumspor, Antalya kampını tamamladı
BB Erzurumspor, Antalya kampını tamamladı
BB Erzurumspor, Antalya kampını tamamladı
BB Erzurumspor, Antalya kampını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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