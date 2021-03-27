BB Erzurumspor, Antalya'da çalışmalarını sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BB Erzurumspor, Antalya'da çalışmalarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
BB Erzurumspor, Antalya'da çalışmalarını sürdürüyor

Süper Lig takımlarından BB Erzurumspor, milli maç nedeniyle verilen arada çalışmalarını Antalya Belek'te yaptığı kamp ile sürdürüyor.

Koyun otlatan çoban, boşaltılan domuz çiftliğinde insana ait kafatası buldu
Koyun otlatan çoban, boşaltılan domuz çiftliğinde insana ait kafatası buldu
Apar topar takımın başına geçti! Emre Belözoğlu, gelecek sezon tek şartla takımın başında kalacak
Apar topar takımın başına geçti! Emre Belözoğlu, gelecek sezon tek şartla takımın başında kalacak

Süper Lig takımlarından BB Erzurumspor, milli maç nedeniyle verilen arada çalışmalarını Antalya Belek'te yaptığı kamp ile sürdürüyor.

BB Erzurumspor, Antalya Belek'te sürdürdüğü kamp çalışmalarında bugün kondisyon çift kale, taktiksel ağırlıklı çalışma ile devam ettirdi. Teknik Direktör İsmail Kartal nezaretinde yoğun çalışan mavi-beyazlıların kalan son 10 haftada seri yakalayarak ligde kalabilecek puanları toplamayı hedefliyor. - ERZURUM

BB Erzurumspor, Antalya'da çalışmalarını sürdürüyor
BB Erzurumspor, Antalya'da çalışmalarını sürdürüyor
BB Erzurumspor, Antalya'da çalışmalarını sürdürüyor
BB Erzurumspor, Antalya'da çalışmalarını sürdürüyor
BB Erzurumspor, Antalya'da çalışmalarını sürdürüyor
BB Erzurumspor, Antalya'da çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Merve Dizdar Şeyma Subaşı Berrak Tüzünataç
Spor Cenk Tosun Şenol Güneş Bülent Uygun Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Karaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BB Erzurumspor, Antalya'da çalışmalarını sürdürüyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 16:12:29. #1.15#
title