BB Erzurumspor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

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BB Erzurumspor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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BB Erzurumspor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürdü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Cumartesi günü deplasman da oynayacağı Altınordu maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdü.

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Cumartesi günü deplasman da oynayacağı Altınordu maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig'in 28.Haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Cumartesi günü 13.30'da İzmir deplasmanında oynayacağı ligde kalma mücadelesi veren Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Yücel İldiz, yönetiminde çalışmalarını sürdüren mavi-beyazlılar, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana ısınma ve koordinasyon hareketleri ve 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenmanın son bölümde ise taktik ağırlıklı şut çalışması yaparak tamamladı. - ERZURUM

BB Erzurumspor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürdü

BB Erzurumspor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürdü

BB Erzurumspor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürdü

BB Erzurumspor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Spor

Erzurumspor Kulübü, Spor Toto, Cumartesi, Altınordu, Spor, Haberler

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