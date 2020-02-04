BB Erzurumspor: 5-0

04.02.2020 22:37 | Son Güncelleme: 04.02.2020 22:37

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen xxx, Volkan Ahmet Narinç xxx, Candaş Elbil xxx

TRABZONSPOR: Erce xxx - Kamil Ahmet xxx, Hosseini xxx, Campi xxx, Novak xxx, Abdulkadir xxx, Ndiaye xxx, Sturridge xx (Dk. 60 Doğan xx), Guilherme xxx (Dk. 78 Bilal x), Nwakaeme xxxx, Sörloth xxxx (Dk. 67 Ekuban xx)BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Kayacan x - Cenk Ahmet x, Aykut x, Merthan x (Dk. 78 Ba x), Yusuf x (Dk. 46 Sissoko xx), İbrahim x (Dk. 46 Pote xx), Hasan Batuhan x, Emrah x, Obertan x, Hasan x, Muhammed x

GOLLER: Dk.16 - Dk. 66 Sörloth, Dk. 26 Yusuf Acer (KK), Dk. 43 Nwakaeme, Dk. 60 Merthan (KK) (Trabzonspor)SARI KARTLAR: İbrahim, Muhammed (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-0 mağlup etti. Karşılaşmanın rövanşı 13 Şubat'ta Erzurum'da oynanacak.

16'ncı dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Guilherme'nin altıpas üzerine ortasına penaltı noktası üzerinden iyi hareketlenen Sörloth'un gelişine kaleye gönderdiği top ağlara gitti: 1-0.26'ncı dakikada sol kanattan Guilherme'nin penaltı noktası üzerine gönderdiği ortada Sturridge ile birlikte topa yükselen Yusuf Acer'in ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.36'ncı dakikada Sturridge ceza sahası yayının gerisinden kaptığı topu doğrudan kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.43'üncü dakikada Sturridge'nin ceza sahası sağında topu Ndiaye'ye çıkardı, onun pasında Nwakaeme ceza sahası yayının üzerinde meşin yuvarlakla buluşur buluşmaz vuruşunu yaptı ve top kaleci Kayacan'ın solundan ağlara gitti: 3-0.52'nci dakikada Obertan'ın ceza sahası yayının hemen yanından yerden kaleye gönderdiği topu Erce yatarak kontrol etti.54'üncü dakikada sol kanatta Guilherme'nin ceza sahası yayının önüne çıkardığı pasta Ndiaye'nin gelişine kaleye gönderdiği topu Kayacan son anda kornere çeldi.57'nci dakikada Sörloth'un sol kanattan altıpasın gerisine çıkardığı topa iyi yükselen Sturridge'nin kafayla vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.60'ıncı dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Guilherme'nin altıpasa ortasında Merthan'ın ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0.66'ncı dakikada ceza sahası içinde Kamil Ahmet'in pasında topla buluşan Nwakaeme bekletmeden pasını penaltı noktası üzerindeki Sörloth'a aktardı, onun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 5-0.73'üncü dakikada Ekuban'ın sol kanattan kaleye gönderdiği sert şutu Kayacan iki hamlede kontrol etti.81'nci dakikada Bilal sağ kanattan taşıdığı topla birlikte ceza sahası içerisine girip vuruşunu yaptı ancak Kayacan meşin yuvarlağı kontrol etti.89'uncu dakikada Obertan'ın pasında ceza sahası yayının solundan Sissoko'nun bekletmeden kaleye gönderdiği top az farkla üstten auta gitti.90+1'inci dakikada sol kanattan Nwakaeme'nin pasında arka direkte bir anda boşta kalan Bilal, uygun pozisyonda meşin yuvarlağı yandan dışarıya attı.

Karşılaşmada 5-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: DHA