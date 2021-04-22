BB Erzurumspor 3 futbolcu ile yollarını ayırdı
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BB Erzurumspor 3 futbolcu ile yollarını ayırdı

BB Erzurumspor 3 futbolcu ile yollarını ayırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

BB Erzurumspor, El Kabir, Aatif Chahechouhe ve Manuel da Costa ile yollarını ayırdı.

BB Erzurumspor, El Kabir, Aatif Chahechouhe ve Manuel da Costa ile yollarını ayırdı.

BB Erzurumspor'da Beşiktaş maçı sonrası Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın istemediği oyuncuların sözleşmeleri feshedildi. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda futbol takımımızdan Manuel da Costa, Aatif Chahechouhe ve El Kabir'le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendilerine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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