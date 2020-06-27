BB Erzurumspor: 1-3 STAT: AktepeHAKEMLER: Bahattin Şimşek, Bersan Duran, Hüseyin AylakOSMANLISPOR : Ahmet- Ali, Mehmet, Atakan, Ali Eren (Dk.79 Oğuz Yıldırım), Doğukan, Blagojevic, Halil İbrahim (Dk.67 Batuhan Yılmaz), Eric Ayuk, Mertan (Dk.75 Berk Karadağ), Erdem (Dk.46 Yiğit Kotan)B.

STAT: Aktepe

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Bersan Duran, Hüseyin Aylak

OSMANLISPOR : Ahmet- Ali, Mehmet, Atakan, Ali Eren (Dk.79 Oğuz Yıldırım), Doğukan, Blagojevic, Halil İbrahim (Dk.67 Batuhan Yılmaz ), Eric Ayuk, Mertan (Dk.75 Berk Karadağ ), Erdem (Dk.46 Yiğit Kotan)B.B ERZURUMSPOR: Sehic- Cenk, Osman, Hasan (Dk.72 Merthan), Mücahit, Obertan, Scuk, İbrahim, Sissoko (Dk.86 Emrah Başsan), Hamroun (Dk.79 Hasan Ayaroğlu), Ömer (Dk.79 Oltan Karakullukçu)SARI KARTLAR: Ali Ülgen, Atakan Çetinkaya (Osmanlıspor)

GOLLER: Dk. 37 Sissoko, Dk. 40 ve Dk. 70 Ömer Şişmanoğlu (B.B Erzurumspor), Dk.45+2 (P) Mertan Caner Öztürk ( Osmanlıspor)

TFF 1'inci Lig'in 30'uncu haftasında Osmanlıspor sahasında BB Erzurumspor'a 3-1 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 37'nci dakikada Sissoko ile 40 ve 70'inci dakikalarda Ömer Şişmanoğlu kaydetti. Ev sahibi Osmanlıspor'un tek golü ise 45+2'nci dakikada penaltıdan Mertan Caner Öztürk'ten geldi.

- Ankara

Kaynak: DHA