BB Erzurumspor: 1-1

STAT: EryamanHAKEMLER: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Mehmet Salih Mazlum GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Johansson, Arda, Mustafa (Dk.19 Diego Angelo), Halil İbrahim, Piris, Soner, Murat (Dk.67 Mugni), Candeias (Dk.80 Polomat), Sefa (Dk.67 Ayite), Sandro (Dk.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Mehmet Salih Mazlum

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Johansson, Arda, Mustafa (Dk.19 Diego Angelo ), Halil İbrahim, Piris, Soner, Murat (Dk.67 Mugni), Candeias (Dk.80 Polomat), Sefa (Dk.67 Ayite), Sandro (Dk.80 Stancu) BB ERZURUMSPOR: Szumski, Murat, da Costa, Hasan, Leo, Omolo (Dk.84 Obertan), Boumal, Emrah (Dk.78 Oltan), Cenk Ahmet (Dk.90 Darri), Aatif, El Kabir (Dk.78 Gomes)GOLLER: Dk.29 Sandro Lima ( Gençlerbirliği ) - 90+3 Costa (BB Erzurumspor) SARI KARTLAR: Johansson, Piris (Gençlerbirliği) - Bergdich, Oltan, Murat Uçar (BB Erzurumspor)

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Gençlerbirliği sahasında BB Erzurumspor'u konuk etti. Karşılaşma Erzurumspor'un 90+3'te bulduğu golle 1-1 berabere sonuçlandı. 15'inci dakikada Emrah'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği serbest vuruşta Hasan kafayı vurdu, top yandan auta gitti. 23'üncü dakikada El Kabir sağ kanattan rakibinden sıyrılarak sıfıra indi. Ön direğe açtığı ortada topu Nordfeldt çeldi. Seken top Cenk Ahmet'in önüne düştü. Cenk Ahmet'in ceza sahası çizgisinden vurduğu sert şutu kaleci Nordfeldt çıkardı. 29'uncu dakikada sağ kanattan Candeias'ın ortasında arka direkte topla buluşan Lima'nın düzgün kafa vuruşu ağlara gitti: 1-0.43'üncü dakikada Erzurumspor penaltı kazandı. Cenk Ahmet'in arka direğe ortasında hakem Johansson'un Emrah'a faul yaptığını tespit etti ve penaltı noktasını gösterdi. 45'inci dakikada penaltının başına hemen Chahechouhe'nun vuruşunu kaleci Nordfeldt çeldi. Seken topu Cenk Ahmet ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonucu gol iptal edildi, penaltının tekrarına kadar verildi. 45+3'de tekrarlanan penaltıyı yine Chahechouhe kullandı. Nordfeldt yine kurtardı. Hakem Nordfeldt'in ayağının çizgide olmadığı gerekçesiyle penaltıyı bir kez daha tekrarlattırmak istedi ancak VAR incelemesiyle oyunun taç atışıyla başlamasına karar verildi. Karşılaşmanın ilk devresi Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. 62'nci dakikada Leo'nun pasında topla buluşan Chahechouhe'nun vuruşunda Arda kritik hamle yaparak topu kale çizgisi önünden çeldi. 83'üncü dakikada sağ kanattan ön direğe yapılan ortada Hasan topu indirdi. Omolo yakın mesafeden vurdu, araya Diego girerek topu uzaklaştırdı. 86'ncı dakikada Stancu ile verkaç yapan Ayiten'nin ceza sahası içerisinden vuruşu üst direkten döndü.

90+3'te ceza sahasına doldurulan topu Oltan indirdi. Ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan da Costa şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan ATA