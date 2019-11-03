BB Erzurumspor: 0-1
STAT: VefaHAKEMLER: Sarper Barış Saka, Selahattin Altay, Oğuz TerziFATİH KARAGÜMRÜK: Saranov - Koray Altınay, Dobrovoljc, Barış Başdaş, Bülent Cevahir, Barış Özbek, Çağrı Ortakaya, Sabo (Dk. 74 Silva), Darri (Dk. 79 Sosseh), Erkan Zengin, Mervan Çelik (Dk.
STAT: Vefa
HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Selahattin Altay, Oğuz TerziFATİH KARAGÜMRÜK: Saranov - Koray Altınay, Dobrovoljc, Barış Başdaş, Bülent Cevahir, Barış Özbek, Çağrı Ortakaya, Sabo (Dk. 74 Silva), Darri (Dk. 79 Sosseh), Erkan Zengin, Mervan Çelik (Dk. 60 Turgut Doğan Şahin)BB ERZURUMSPOR: Sehic - Mehmet Murat Uçar, Aykut Demir, Hasan Hatipoğlu, Mucahit Albayrak, Scuk, Osman Çelik, Emrah Başsan, Hasan Ayaroğlu (Dk. 46 Hamroun), Obertan (Dk. 82 Batuhan Artarslan), Pote (Dk. 89 Oltan Karakullukçu)GOL: Dk. 78 Hasan Hatipoğlu (BB Erzurumspor)
SARI KARTLAR: Barış Özbek (Fatih Karagümrük) - Mehmet Murat Uçar, Obertan, Aykut Demir, Pote (BB Erzurumspor)
TFF 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi.