BB Erzurumspor: 0-1

STAT: VefaHAKEMLER: Sarper Barış Saka, Selahattin Altay, Oğuz TerziFATİH KARAGÜMRÜK: Saranov - Koray Altınay, Dobrovoljc, Barış Başdaş, Bülent Cevahir, Barış Özbek, Çağrı Ortakaya, Sabo (Dk. 74 Silva), Darri (Dk. 79 Sosseh), Erkan Zengin, Mervan Çelik (Dk.

03.11.2019 18:42
BB Erzurumspor: 0-1

STAT: Vefa

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Selahattin Altay, Oğuz Terzi

FATİH KARAGÜMRÜK: Saranov - Koray Altınay, Dobrovoljc, Barış Başdaş, Bülent Cevahir, Barış Özbek, Çağrı Ortakaya, Sabo (Dk. 74 Silva), Darri (Dk. 79 Sosseh), Erkan Zengin, Mervan Çelik (Dk. 60 Turgut Doğan Şahin)BB ERZURUMSPOR: Sehic - Mehmet Murat Uçar, Aykut Demir, Hasan Hatipoğlu, Mucahit Albayrak, Scuk, Osman Çelik, Emrah Başsan, Hasan Ayaroğlu (Dk. 46 Hamroun), Obertan (Dk. 82 Batuhan Artarslan), Pote (Dk. 89 Oltan Karakullukçu)GOL: Dk. 78 Hasan Hatipoğlu (BB Erzurumspor)

SARI KARTLAR: Barış Özbek (Fatih Karagümrük) - Mehmet Murat Uçar, Obertan, Aykut Demir, Pote (BB Erzurumspor)

TFF 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi.


Kaynak: DHA
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