BB Erzurumspor: 0-0
STAT: Antakya AtatürkHAKEMLER: Bahattin Şimşek (xxx), Candaş Elbil (xxx), Kamil Çetin (xxx)HATAYSPOR: Akın (xx) - Soner (xx),Kubilay (xx), Aabıd Rayane (xx)(Dk. 67 Alican x), Mirkan (xx)(Dk.87 Hamza x), Gökhan (xx), Mesut (xx), Yusuf (xx), Barbosa (xx)(Dk.
07.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 07.03.2020 16:22
STAT: Antakya AtatürkHAKEMLER: Bahattin Şimşek (xxx), Candaş Elbil (xxx), Kamil Çetin (xxx)HATAYSPOR: Akın (xx) - Soner (xx),Kubilay (xx), Aabıd Rayane (xx)(Dk. 67 Alican x), Mirkan (xx)(Dk.87 Hamza x), Gökhan (xx), Mesut (xx), Yusuf (xx), Barbosa (xx)(Dk.58 Selim xx), Popov (xx), Caner (xxx)BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Sehıc (xx)- Aykut Demir (xx), Obertan (xx)(Dk. 76 Hasan x), Mehmet (xx), Pote (xx), İbrahim (xx), Hamroun (x)(Dk.46 Emrah x), Sıssoko (xx)(Dk. 82 Scuk x), Mucahit (x), Barış (x)SARI KARTLAR: Emrah, Sissoko (BB Erzurumspor)TFF 1'inci Lig'in 26'ncı haftasında lider Hatayspor, konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile golsüz berabere kaldı. Bu skorla Hatayspor 50 puanla liderliğini, Erzurumspor ise 46 puanla ikinciliğini korudu.
- Hatay
Kaynak: DHA