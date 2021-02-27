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Futbol: Süper Lig

27.02.2021 20:58 | Son Güncelleme: 27.02.2021 21:08
Futbol: Süper Lig

Stat: Türk TelekomHakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kemal YılmazGalatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo (Dk. 72 Taylan Antalyalı), Gedson Fernandes, Emre Kılınç (Dk. 72 Belhanda), Arda Turan (Dk. 83 Babel), Onyekuru (Dk.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo (Dk. 72 Taylan Antalyalı), Gedson Fernandes, Emre Kılınç (Dk. 72 Belhanda), Arda Turan (Dk. 83 Babel), Onyekuru (Dk. 83 Kerem Aktürkoğlu), Mustafa Muhammed (Dk. 86 Falcao)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Schwechlen, da Costa, Teikeu, Butko, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 76 Emrah Başsan), Omolo, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 46 Rashani), Chahechouhe, Osman Çelik (Dk. 76 Mehmet Murat Uçar), Gomes (Dk. 67 El Kabir)

Goller: Dk. 38 ve 45 Mustafa Muhammed (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 23 Etebo, Dk. 79 Mustafa Muhammed, Dk. 81 Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dk. 48 Teikeu, Dk. 63 Chahechouhe, Dk. 90 El Kabir (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 yendi.

61. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında Luyindama'dan şık bir şekilde sıyrılarak ceza sahasına sokulan Rashani, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncu şut çekmek yerine pasını sağındaki Gomes'e aktarmak istedi ancak meşin yuvarlak takım arkadaşının arkasında kalınca takımı önemli bir fırsattan yararlanamadı.

65. dakikada Onyekuru'nun indirdiği topla ceza sahası içinde buluşan Arda Turan, rakiplerinin önünü kapatmasının ardından pasını yay içindeki Emre Kılınç'a aktardı. Emre'nin vuruşunda yerden giden meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. Ancak pozisyonu VAR'da inceleyen hakem Mete Kalkavan, Onyekuru'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle golü iptal etti.

73. dakikada Belhanda'nın kaptırdığı top sonrası Osman Çelik'in pasıyla ceza sahasına giren Chahechouhe'nun sağ çaprazda karşı karşıya vuruşunda, kaleci Muslera gole izin vermedi.

90+6. dakikada Taylan Antalyalı'nın uzun pasında savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak top Göktuğ'dan döndü.

Karşılaşmayı Galatasaray ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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