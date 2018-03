Bb. Erzurum'da Ümraniyespor Maçı Hazırlıkları

Spor Toto 1. Lig'de B.B. Erzurum spor, Milli Takım maçı nedeniyle haftayı boş geçiren mavi-beyazlılar 31 Mart 2018 Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı 29. hafta Ümraniye spor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Hava muhalefeti nedeniyle iki gün halı sahada antrenman çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Erzurumspor Tesislerinde Teknik Direktör Mehmet Altıparmak nezaretinde sürdürdü. Mavi-beyazlı oyuncuların 2,5 saat süren idmanı neşeli geçti. Kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapan oyuncular daha sonra taktik ağırlıklı çalıştı.

Kalan 6 haftanın her bir maçının final havasında geçeceğini açıklayan Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, 'Oynayacağımız her maç bizim için final havası olacak. Maçın son bitiş düdüğüne kadar kazanma azmiyle sahaya çıkarak hedeflediğimiz puanları almak istiyoruz. Giresunspor maçı da yüksek atmosferde geçti. Her iki takımında puana ihtiyacı vardı. 29. Hafta oynayacağımız Ümraniye spor maçı da bizim için çok önemli. İnşallah buradan alacağımız puanla yolumuza devam edeceğiz.' dedi.

Öte yandan Mavi-Beyazlılarda Mert Nobre, kırmızı kart cezalısı bulunuyor. - ERZURUM