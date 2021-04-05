BB Erzurum'da gözler Gençlerbirliği maçına çevrildi
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BB Erzurum'da gözler Gençlerbirliği maçına çevrildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
BB Erzurum'da gözler Gençlerbirliği maçına çevrildi

BB Erzurumspor Konyaspor mağlubiyetinin ardından çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.

BB Erzurumspor Konyaspor mağlubiyetinin ardından çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 33. hafta maçında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan BB Erzurumspor hazırlıklarını bugün kulüp tesislerinde Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde sürdürdü. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen çalışmada tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural'ın oyuncularını sık sık uyardığı öğrenildi. Antrenmanın son bölümünde yapılan çift kale maçla antrenman tamamlandı. BB Erzurumspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

(Sefa Tetik/İHA)

BB Erzurum'da gözler Gençlerbirliği maçına çevrildi
BB Erzurum'da gözler Gençlerbirliği maçına çevrildi
BB Erzurum'da gözler Gençlerbirliği maçına çevrildi
BB Erzurum'da gözler Gençlerbirliği maçına çevrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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