'Bazlama surat' davasında flaş gelişme!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

'Bazlama surat' davasında flaş gelişme!

10.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:49
'Bazlama surat' davasında flaş gelişme!

Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel, sosyal medyada fotoğrafını paylaşıp 'bazlama surat' diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'a açtığı hukuk savaşını kazandı. İşte ayrıntılar...

Hande Erçel sosyal medyada fotoğrafını paylaşıp 'bazlama surat' diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

CEZALANDIRILMASINI İSTEMİŞTİ

Oyuncu, savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde Kılınç'ın fiziksel özelliklerini aşağıladığını, çektiği videolarda kendisiyle dalga geçtiğini öne sürerek cezalandırılmasını istemişti.

ADLİ PARA CEZASI VERİLDİ

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; davanın karar duruşması geçtiğimiz gün yapıldı. Mahkeme, hakaret suçu işlediği gerekçesiyle Kılınç'a 109 gün adli para cezası verdi.

Cezanın her günü 20 TL'den paraya çevrilerek; sanığın 2 bin 180 TL ödemesine hükmedildi. Hande Erçel'in avukatı Nail Gönenli, "Manevi tazminat davamız 25 Şubat'ta görülecek. Ceza kararı çıktığı için manevi tazminat davamızın da lehimize sonuçlanacağını düşünüyorum. Adalet yerini bulacak" dedi.



Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Faik Öztrak Meral Akşener Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Selami Şahin Nesrin Cavadzade İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ömer Ali Ozan Tufan Cenk Tosun Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 'Bazlama surat' davasında flaş gelişme! - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 11:50:31. #1.14#
title