'Bazlama surat' davasında flaş gelişme!

Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel, sosyal medyada fotoğrafını paylaşıp 'bazlama surat' diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'a açtığı hukuk savaşını kazandı. İşte ayrıntılar...

Hande Erçel sosyal medyada fotoğrafını paylaşıp 'bazlama surat' diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

CEZALANDIRILMASINI İSTEMİŞTİ

Oyuncu, savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde Kılınç'ın fiziksel özelliklerini aşağıladığını, çektiği videolarda kendisiyle dalga geçtiğini öne sürerek cezalandırılmasını istemişti.

ADLİ PARA CEZASI VERİLDİ

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; davanın karar duruşması geçtiğimiz gün yapıldı. Mahkeme, hakaret suçu işlediği gerekçesiyle Kılınç'a 109 gün adli para cezası verdi.

Cezanın her günü 20 TL'den paraya çevrilerek; sanığın 2 bin 180 TL ödemesine hükmedildi. Hande Erçel'in avukatı Nail Gönenli, "Manevi tazminat davamız 25 Şubat'ta görülecek. Ceza kararı çıktığı için manevi tazminat davamızın da lehimize sonuçlanacağını düşünüyorum. Adalet yerini bulacak" dedi.

Kaynak: Snob Magazin