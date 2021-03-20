Bazı yağlı tohum ve yağlardan 30 Haziran'a kadar gümrük vergisi alınmayacak
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Bazı yağlı tohum ve yağlardan 30 Haziran'a kadar gümrük vergisi alınmayacak

20.03.2021 15:11 | Son Güncelleme: 20.03.2021 15:14
Bazı yağlı tohum ve yağlardan 30 Haziran'a kadar gümrük vergisi alınmayacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında temel gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla bazı yağlı tohumlar ve yağlardan 30 Haziran'a kadar gümrük vergisi alınmayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında temel gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla bazı yağlı tohumlar ve yağlardan 30 Haziran'a kadar gümrük vergisi alınmayacak.

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, dünya genelinde yaşanılan Kovid-19 salgını kapsamında temel gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla bazı yağlı tohumlar ve yağlardaki gümrük vergisi oranları 30 Haziran 2021'e kadar geçici olarak yüzde sıfır olarak uygulanacak.

Öte yandan İstatistik Pozisyonlarında Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan teknik düzenlemeyle SARS ile ilişkili koronavirüs aşıları, Türk Gümrük Tarife Cetveli'ndeki tarife numaralarını aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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