Bazı ürünlerin serbest dolaşıma giriş işlemleri, Niğde, Kayseri ve Kahramanmaraş'tan da yapılabilecek - Haberler Ekonomi
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Bazı ürünlerin serbest dolaşıma giriş işlemleri, Niğde, Kayseri ve Kahramanmaraş'tan da yapılabilecek

Bazı ürünlerin serbest dolaşıma giriş işlemleri, Niğde, Kayseri ve Kahramanmaraş'tan da yapılabilecek
AA / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi

Tekstil, giyim ve giyim eşyası aksesuarlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri, Niğde ve Kahramanmaraş gümrük müdürlükleri ile Kayseri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden de yapılabilecek.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Tekstil, giyim ve giyim eşyası aksesuarlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri, Niğde ve Kahramanmaraş gümrük müdürlükleri ile Kayseri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden de yapılabilecek.

Ticaret Bakanlığının, Gümrük Genel Tebliği'nde değişiklik içeren iki tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tekstil, giyim ve giyim eşyası aksesuarlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri, Niğde ve Kahramanmaraş gümrük müdürlükleri ile Kayseri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden de yapılabilecek.

Avrupa Birliği veya Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli olmayan ve ilgili tarife pozisyonlarında yer alan düz camın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapıldığı yerlere de Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü ve Kayseri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü eklendi.

AA / Arife Yıldız Ünal - Ekonomi Haberleri

Kahramanmaraş, Kayseri, Gazete, Niğde, Ekonomi, Haber

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