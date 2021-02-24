Bazı ürünlerin ithalatına ilişkin gözetim uygulamalarında muafiyet hükmü kaldırıldı

Aydınlatma ürünleri, kurşun kalemler, duvar saatleri ve çakmakların ithalatında yürütülen gözetim uygulamalarında muafiyet hükmü tamamen kaldırıldı.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 4 gözetim uygulamasında etkinliğin artırılması amacıyla ilgili tebliğlerdeki muafiyet sınırları gözden geçirildi.

Yeni düzenleme kapsamında, aydınlatma ürünleri, kurşun kalemler, duvar saatleri ve çakmakların ithalatında yürütülen gözetim uygulamalarında muafiyet hükmü tamamen kaldırıldı.

Öte yandan, ölçü transformatörleri, hoparlörler, plastik folyolar ve şeritler, elektrikli ev aletlerinin doğrayıcı uçları, kapı kilitleri ve bunun aksamı için muafiyet uygulamasının gümrük beyannamesi yerine özet beyan veya tır karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında uygulanmasına karar verildi.

Ayrıca, ölçü transformatörleri ve hoparlörlerde muafiyet hükmü 5 ile sınırlandırılırken, plastik folyolar ve şeritler, elektrikli ev aletlerinin doğrayıcı uçları, kapı kilitleri ve bunun aksamı için muafiyetin 500 dolar ile devam etmesi hükme bağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya