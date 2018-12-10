Bazı ürünlerin ithalatına ek gümrük vergisi getirildi

Televizyon, oyuncak, kağıt-karton malzeme, mermer ve granit gibi bazı ürünlerin Türkiye ile serbest ticaret anlaşması bulunmayan ülkelerden ithalatına yüzde 10 ila 30 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi getirildi.

Bazı ürünlerin ithalatına ek gümrük vergisi getirildi

Televizyon, oyuncak, kağıt-karton malzeme, mermer ve granit gibi bazı ürünlerin Türkiye ile serbest ticaret anlaşması bulunmayan ülkelerden ithalatına yüzde 10 ila 30 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi getirildi.

Kaynak: Dunya.com

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