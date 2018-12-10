Bazı ürünlerin ithalatına ek gümrük vergisi getirildi
Televizyon, oyuncak, kağıt-karton malzeme, mermer ve granit gibi bazı ürünlerin Türkiye ile serbest ticaret anlaşması bulunmayan ülkelerden ithalatına yüzde 10 ila 30 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi getirildi.
Televizyon, oyuncak, kağıt-karton malzeme, mermer ve granit gibi bazı ürünlerin Türkiye ile serbest ticaret anlaşması bulunmayan ülkelerden ithalatına yüzde 10 ila 30 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi getirildi.
Kaynak: Dunya.com