Bazı üniversiteler bünyesinde yeni fakülte, yüksekokul ve enstitü kuruldu

08.01.2020 08:22 | Son Güncelleme: 08.01.2020 08:22

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.