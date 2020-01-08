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Bazı üniversiteler bünyesinde yeni fakülte, yüksekokul ve enstitü kuruldu

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

08.01.2020 08:22 | Son Güncelleme: 08.01.2020 08:22
Bazı üniversiteler bünyesinde yeni fakülte, yüksekokul ve enstitü kuruldu

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak: Dunya.com

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